Football – Le Portugal bat la Tchéquie et reste en tête Les Portugais ont battu les Tchèques en Nations League et dominent le groupe où la Suisse est dernière.

Joao Cancelo, auteur du premier but portugais, est félicité par les fans après le match. AFP

Le Portugal a battu la République tchèque 2-0 et conforté son avance en tête du groupe B grâce à un grand Bernardo Silva, auteur de deux passes décisives, jeudi à Lisbonne pour la troisième journée de la Ligue des nations.

Le latéral de Manchester City, Joao Cancelo, a ouvert le score d’une puissante frappe sèche (1-0, 33e) avant que l’ailier de Valence, Gonçalo Guedes, ne fasse le break peu après en croisant son tir (2-0, 38e).

Les Portugais ont d’abord connu des difficultés à trouver la solution et concrétiser leur domination face à un bloc tchèque bien regroupé en défense. Seul Cristiano Ronaldo a cadré une frappe côté lusitanien dans la première demi-heure, mais sa tentative a été trop écrasée (10e).

Le show Bernardo Silva

Puis les champions d’Europe 2016 ont passé la vitesse supérieure. Cancelo a sollicité Bernardo Silva sur le côté droit qui lui a remis le ballon dans la course en pleine surface: le latéral a alors déclenché un puissant tir pour inscrire le premier but, 100% made in Manchester City (1-0, 33e).

Cinq minutes plus tard, Bernardo Silva, encore lui, a lancé Gonçalo Guedes dans la profondeur, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain croisant subtilement sa frappe du droit pour donner de l’air à son équipe (2-0, 38e).

Cristiano Ronaldo aurait pu marquer juste avant la pause, le ballon piqué du quintuple Ballon d’or terminant juste au-dessus (45e+1).

Belle parade de Stanek

Au retour des vestiaires, les Portugais ont géré leur avantage en imprimant un rythme bas à la rencontre. Diogo Jota a essayé d’ajouter un troisième but mais la lourde frappe de l’attaquant de Liverpool a été dégagée par le gardien tchèque, Jindrich Stanek, auteur d’une belle parade (61e).

À l’issue de cette troisième journée, le Portugal a accru son avance en tête du groupe B avec 7 points. La République tchèque pointe au troisième rang avec 4 points.

Dimanche, le Portugal (20h45) se déplacera à Genève pour y affronter la Suisse dans le cadre de la 4e journée, alors que dans le même temps, l’Espagne recevra les Tchèques à Malaga.

AFP

