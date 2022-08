Bug d’un site de l’État – Le portail GE Découvre victime d’une panne informatique Ce site du Département de la cohésion sociale propose des activités extrascolaires aux enfants genevois. Les inscriptions sont ouvertes depuis ce matin. Problème: le portail était inaccessible jusqu’à 9 h 30. Emilien Ghidoni

Plusieurs parents n’ont pas pu inscrire leurs enfants à leurs cours de théâtre ou de danse. Photo d’illustration. VQH

Ce matin, les parents voulant inscrire leurs enfants à des cours de théâtre ou de danse ont eu une mauvaise surprise. Le site GE Découvre était inaccessible. Ce portail, créé par le Département de la cohésion sociale (DCS) offre des cours de hip-hop, de dessin ou encore de qi gong aux enfants du canton âgés de 4 à 16 ans, à prix réduit. Les inscriptions pour ces activités sont possibles depuis ce matin à 6 h 30, mais certains parents levés aux aurores n’ont pas eu accès à la liste des activités.

«Quand je me suis connecté pour inscrire ma fille à un cours de théâtre, ça a marché pendant à peu près deux minutes. Dès 6 h 32, plus rien ne fonctionnait», relate Auguste, qui s’estime lésé par la panne du site. «On s’est levés très tôt pour rien. Maintenant, je suis au travail, je ne peux pas faire les inscriptions. Et le pire, c’est que certains cours affichent déjà complet. Je parie que ce soir, il n’y aura plus de places nulle part», fulmine-t-il.

«Nous sommes profondément désolés.»

Contacté, le Département de la cohésion sociale (DCS) constate qu’une panne a touché le site Ge Découvre dès 6 h 30. Le système a commencé à redémarrer à 8 h 30, mais n’a pas pu être pleinement opérationnel avant 9 h 30. Henri Della Casa, secrétaire général adjoint au DCS, indique que le bug était dû à un défaut de paramétrage du fournisseur externe de l’application. «Le désagrément pour les nombreuses familles souhaitant inscrire leur enfant à des activités du mercredi est important, reconnaît Henri Della Casa. Nous en sommes profondément désolés.»

À cette heure, le département a enregistré environ 2000 inscriptions. Le secrétaire général ajoute qu’il reste de la place dans la moitié des activités proposées et que les parents n’ayant pas réussi à inscrire leurs enfants à un cours peuvent se mettre sur liste d’attente.

