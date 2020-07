Lutte contre le coronavirus – Le port du masque sera obligatoire dans tous les commerces dès mardi Afin de faire face à l'augmentation des cas de Covid-19 dans le canton, le Conseil d'Etat a décidé de renforcer les mesures sanitaires dans les lieux publics et clos. Explications. Léa Selini

Le personnel de caisses des différentes enseignes suisses est en première ligne vis-à-vis du coronavirus. Enrico Gastaldello

Dès ce vendredi soir à 20h, les bars, discothèques et tous les établissements offrant des consommations et dont la clientèle peut circuler librement auront l'obligation de collecter l'identité et un moyen de contact fiable de chaque client.Le Conseil d'Etat indique que les exploitants de ces établissements seront pénalement répréhensibles en cas de violation de cette obligation. Les autorités recommandent l'utilisation de l'application CoGa.app.

Le personnel de service des restaurants, bars et discothèques devra également porter le masque dès ce vendredi soir, 20h.

La seconde vague de mesures sera effective dès le mardi 28 juillet. À compter de cette date, les clients auront l'obligation de porter le masque dans les commerces.Les personnes exerçant un métier requérant une proximité physique rapprochée avec le client (salons de coiffure, barbershop, esthéticien.e.s etc.) devront également porter le masque.

En outre, toujours dès le 28 juillet, tous les responsables d'établissements ouverts au public auront l'obligation de proposer une solution hydroalcoolique. Il ira de leur responsabilité de vérifier que chaque client ou visiteur se désinfecte les mains à l'entrée.

Le Conseil d'Etat rappelle que tout manquement à ces obligations sera sanctionné.