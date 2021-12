Mesures contre le Covid-19 – Le port du masque en extérieur devient obligatoire à Lyon Avec sa commune voisine Villeurbanne, la ville emboîte le pas à l’Île-de-France, où des annonces similaires ont déjà été faites.

La région parisienne a déjà imposé à sa population le port du masque à l’extérieur. KEYSTONE

Le port du masque à l’extérieur sera rendu obligatoire à Lyon (F) à compter de ce jeudi minuit, a annoncé la préfecture. Elle a évoqué une situation sanitaire «extrêmement préoccupante».

Cette obligation s’appliquera «pour une durée de trois semaines» aux personnes âgées de 11 ans et plus, «excepté entre 2h et 6h du matin», a indiqué la préfecture dans un communiqué.

Lyon et sa commune voisine Villeurbanne emboîtent ainsi le pas à l’Île-de-France, où des annonces similaires ont été faites mercredi et jeudi. Des mesures de restrictions, sur l’ensemble du département du Rhône, ont également été prises pour le weekend de la Saint-Sylvestre.

Il s’agit principalement de l’interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique et la suspension de dérogation «d’ouverture tardive après 1h du matin» des bars et restaurants, qui devront donc «impérativement» fermer à cette heure-là.

Selon le dernier relevé de Santé publique France, le taux d’incidence dans le Rhône s’élève à 1010 pour 10’000 habitants contre 760,3 au niveau national. Le taux d’occupation des réanimations aux Hospices civils de Lyon s'établit, lui, à 93,2%, dont 45,3% des patients malades du Covid-19.

