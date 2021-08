Formation – Le porno, une mine d’or pour les chercheurs Encore taboues sous nos contrées, les «porn studies», l’étude des fantasmes et des représentations érotiques, devraient davantage être développées dans les universités, plaide un chercheur français. Nicolas Poinsot

Des articles exposés lors d’une foire érotique. Stefan Leimer / Archives

Oser amener le porno sous la loupe des chercheurs en sciences humaines. Tel est le credo de Sébastien Hubier, professeur en littérature comparée et études culturelles à l’Université de Reims Champagne-Ardenne. Dans son essai, «Pornologie» (Ed. du Murmure), le Français invite le monde de la recherche européenne à davantage s’intéresser aux «porn studies», beaucoup plus populaires dans les universités anglo-américaines. L’enjeu? PornHub, Xhamster et autres YouPorn peuvent être, pour les sociologues, les psychologues et même les philosophes, un terrain d’étude sans équivalent pour explorer la place de la sexualité et du genre dans nos sociétés. Entretien.