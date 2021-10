Manifestation syndicale samedi – Le pont du Mont-Blanc sera scène de revendications Le syndicat Unia appelle à manifester «pour une revalorisation des salaires». Dans la construction, mais pas uniquement. Eric Budry

Le 16 octobre 2018, près de 2000 travailleurs du secteur de la construction avaient déjà défilé dans les rues genevoises et longuement occupé le pont du Mont-Blanc. Combien seront-ils le 29 octobre? MAGALI GIRARDIN

Il faut s’attendre à quelques problèmes dans vos déplacements au centre de Genève ce samedi après-midi. Un cortège défilera de 13 h 30 à 17 heures entre la place Lise-Girardin (ancienne place des Vingt-Deux-Cantons) et la place Neuve, avec un arrêt et des prises de parole sur le pont du Mont-Blanc. La manifestation – nationale mais décentralisée dans plusieurs villes en Suisse – est convoquée par le syndicat Unia pour revendiquer notamment une revalorisation des salaires. En Suisse romande, c’est Genève qui a été choisie comme lieu de rassemblement.

«Les salaires brûlent depuis trop longtemps en Suisse. Ce que nous revendiquons aujourd’hui, c’est une véritable revalorisation de ceux-ci.» José Sebastião, secrétaire syndical d’Unia à Genève

«Les salaires brûlent depuis trop longtemps en Suisse. Ce que nous revendiquons aujourd’hui, c’est une véritable revalorisation de ceux-ci», explique José Sebastião, secrétaire syndical d’Unia à Genève. Alors que plusieurs conventions collectives de travail dans le secteur du bâtiment sont en phase d’être renégociées aux niveaux cantonal, régional ou national, le syndicat met la pression.

Outre la revalorisation salariale évoquée – de 100 à 120 francs mensuellement – les syndicalistes évoquent les problèmes de sous-traitance: «La sous-traitance a explosé ces dernières années. Au bout de la chaîne, ce sont parfois les ouvriers qui ne sont pas payés, alors que l’entreprise mandataire s’en lave les mains. Nous exigeons l’application de la responsabilité solidaire des entreprises.»

Appel au Conseil d’État

Une des anciennes demandes syndicales porte sur la création d’un fonds intempérie à Genève. «Nous avons sollicité l’État pour la création d’une task force avec les employeurs et la participation du Canton au financement de ce fonds, révèle José Sebastião, mais nous n’avons reçu aucune réponse jusqu’à maintenant. Il serait temps que nous en obtenions une.»

«Pour les vendeuses ou le personnel de la santé, c’est le moment de descendre dans la rue.» Ana Gabriel Sabate, secrétaire régionale adjointe d’Unia.

Selon le secrétaire syndical, les associations patronales ne sont entrées en matière sur aucune des revendications. Pire même, puisqu’elles préconiseraient le gel des salaires, l’augmentation du temps de travail et davantage de flexibilisation. Et de conclure avec l’initiative des jeunes PLR qui entend augmenter l’âge de la retraite: «Nous nous tenons à disposition de ces jeunes pour leur trouver du travail sur les chantiers. Ils pourront ainsi expérimenter la dureté de ces métiers et se demander s’il est réellement possible de faire travailler ces ouvriers plus longtemps.»

Revendications plus larges

Ce samedi, le catalogue des revendications ne se limitera pas au seul bâtiment. «Ce sera effectivement une manifestation interprofessionnelle, confirme Ana Gabriel Sabate, secrétaire régionale adjointe d’Unia. Pour les vendeuses ou le personnel de la santé, c’est le moment de descendre dans la rue. Ils ont été applaudis au début de la pandémie de Covid-19, mais maintenant on leur demande de travailler et d’accepter que les conditions de travail se dégradent.»

À noter que le syndicat Syna, le Parti socialiste et SolidaritéS ont tous appelé à rejoindre la manifestation de samedi.

