Chantiers et trafic – Le pont du Mont-Blanc sera en travaux tout l’été La réfection de l’étanchéité et la consolidation de l’itinéraire cyclable nécessiteront des restrictions de circulation durant trois gros mois. Marc Moulin

Le pont du Mont-Blanc en janvier 1903, au début de sa reconstruction intégrale, sur ses piles d’origine datées de 1862. Le premier ouvrage s’était avéré trop fragile pour supporter le poids des trams. Centre d’iconographie BGE

Après les quais des deux rives de la Rade, ce sera au tour du pont du Mont-Blanc d’entamer une cure de jouvence. Un gros chantier s’emparera de l’ouvrage cet été, en principe de début juin jusqu’à début septembre. Votés en mai 2020 au Conseil municipal pour un devis de 6,4 millions de francs, les travaux visent à refaire l’étanchéité du tablier et à sécuriser les vélos.

Stratégique, le pont accueille plus de 58’000 véhicules par jour ouvrable. Rebâti en 1903 sur ses piles d’origine de 1862, il a été flanqué en 1967 de trottoirs ajoutés en encorbellement. C’est en 1970 qu’on a refait pour la dernière fois l’étanchéité du tablier, essentielle pour préserver les structures de métal et béton armé qui le supportent. «L’état n’est pas catastrophique, mais des inspections par géoradar ont révélé des défauts», explique Nicolas Betty, chef du Service de l’aménagement, du génie civil et de la mobilité en Ville de Genève, propriétaire de l’ouvrage. Le pont reste robuste, mais sa portance devra être consolidée si, par hypothèse, on décidait un jour d’y faire passer un tram moderne. C’est le passage des trams qui avait nécessité la reconstruction de 1903.