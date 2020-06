Aménagement – Le pont de la Jonction verra sa barrière rabaissée Le Municipal a voté un crédit de 200’000 francs pour retirer les 20 cm de trop du garde-corps. Les citoyens seront de nouveau sollicités. Explications. Thierry Mertenat

Sur le pont ferroviaire de la Jonction, la hauteur du garde-corps fait débat. Laurent Guiraud

C’est un feuilleton qui se raconte depuis bientôt trois ans, à la jonction d’un fleuve et d’une rivière, et dont il faut rédiger un nouveau chapitre. Nous revoici sur le pont ferroviaire qui mène au bois de la Bâtie, à compter les gens qui voient la ville par-dessus le garde-corps, ceux qui la devinent sans plus la voir, ceux qui se battent pour ramener cette barrière de la discorde à une hauteur qui convienne à toutes les tailles humaines. Ces derniers, les battants, viennent de remporter une victoire décisive.