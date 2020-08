Initiative UDC de résiliation – Le pommier d’EconomieSuisse finit en allumettes La faîtière abandonne son fameux visuel censé montrer l’importance des Bilatérales pour la prospérité du pays, et opte pour un message plus alarmiste. Florent Quiquerez

La nouvelle campagne d’EconomieSuisse. EconomieSuisse

Des milliers d’arbres avaient poussé dans les gares et rues de Suisse en 2013, quelques mois avant le vote sur l’initiative UDC contre l’immigration de masse. Les fameux pommiers d’EconomieSuisse, censés représenter la prospérité du pays avec leurs fruits bien gros et bien rouges, ne feront pas leur retour pour combattre la nouvelle arme de l’UDC: l’initiative – dite de limitation ou de résiliation – qui veut en finir avec la libre circulation des personnes. Il faut dire que le visuel avait souvent été raillé, et même détourné par les adversaires de la faîtière économique. Il était même devenu un symbole d’échec, après le oui du 9 février 2014.