Onex – Le poisson reste fidèle aux Fourneaux du Manège Le chef de cuisine, Jean-Jacques Danthine, travaille en particulier la féra, les perches et l’omble chevalier (d’élevage). Alain Giroud

Le chef Jean-Jacques Danthine devant son fourneau. LAURENT GUIRAUD

Pendant des années, le restaurant des Fourneaux du Manège était connu pour sa carte consacrée aux plus beaux produits de la pêche dans le Léman, perches, féras, brochets, truites, ombles chevaliers, sans oublier un superbe éventail de produits de la mer. Mais le vent a tourné et la maison a changé de gérant. Aujourd’hui en cuisine, le chef Jean-Jacques Danthine travaille des produits plus diversifiés, en conservant toutefois des plats à base de poissons. Un sashimi de féra, par exemple. Les filets sont taillés en rectangle et alignés en compagnie de quartiers de pamplemousse qui ont été brûlés en surface. L’assiette est décorée de filet d’huile, de feuilles de câpres. Seul regret, un assaisonnement inexistant. Alors nous avons dû rectifier…