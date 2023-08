DR

Genève, 28 juillet

Plage de Trouville, Normandie. Je suis du regard les arabesques souples des cerfs-volants, contemple la mer et l’horizon, lorsque de gros jets noirs strient le ciel et opèrent de successifs passages en escadrilles, lâchant comme des pets des traînées bleu, blanc, rouge dans un vacarme assourdissant. C’est la Patrouille de France. Elle répète un show aérien aux relents militaro-nationalistes au-dessus d’une foule de vacanciers médusés qui se demande si elle va se prendre un moteur sur le carafon, y laisser ses tympans.

Ce vol d’avions à réaction en rase-motte fait revivre des traumatismes à des réfugié·e·s, effraie les chiens, tétanise les oiseaux, caramélise inutilement du kérosène pour la gloriole nationaliste. Quelle bêtise. Pendant ce temps, à Genève, certains font polémique de la taille d’un drapeau sur une affiche du 1er Août alors que le sud de l’Europe est ravagé par les flammes et que l’est est en proie à une boucherie innommable.

Le réchauffement climatique et les nationalismes exacerbés sont une menace existentielle pour l’humanité. Plutôt que de faire roter par des jets supersoniques des drapeaux XXL ou sortir sa réglette pour mesurer les artistes qui les croquent mini, occupons-nous de cultiver un espace habitable et durable pour notre génération et les suivantes, d’œuvrer à la paix, à ce qui nous rassemble et nous fonde, en tenant à bonne distance le poison du nationalisme.

Sylvain Thévoz, député socialiste

