Covid-19 – Le point sur la pandémie dans le monde Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Photo d’illustration. KEYSTONE

Près de 600’000 morts

La pandémie a fait au moins 596’742 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 13 heures en Suisse.

Plus de 14 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, avec 139’266 décès pour 3’647’715 cas recensés. Suivent le Brésil avec 77’851 morts, le Royaume-Uni (45’119), le Mexique (38’310) et l'Italie (35’028).

UE: plan de relance

Une nouvelle proposition sur un plan massif de relance post-coronavirus a été soumise samedi aux dirigeants européens réunis pour une deuxième journée en sommet à Bruxelles, donnant des gages aux pays qui bloquent tout compromis, Pays-Bas en tête.

Cette proposition leur offre des concessions, en particulier sur la répartition entre subventions et prêts, ainsi que sur les conditions qui encadrent le versement de l'argent.

Les Barcelonais restent chez eux

En Espagne, en raison de la hausse des cas, près de 4 millions d'habitants de l'agglomération de Barcelone sont appelés à «rester chez eux» sauf pour des raisons de première nécessité.

Le gouvernement régional a aussi annoncé la fermeture des cinémas, théâtres et discothèques, l'interdiction des réunions de plus de dix personnes et des visites dans les maisons de retraite, ainsi que la limitation de la capacité d'accueil à 50% dans les bars et les restaurants.

La France surveille l'Espagne

Le Premier ministre français Jean Castex a indiqué «surveiller de très près» la situation sanitaire en Catalogne et n'a pas exclu une nouvelle fermeture des frontières avec l'Espagne.

Australie: le parlement suspendu

Le parlement australien a suspendu ses sessions pour deux semaines, de crainte que les députés venant des foyers de contamination ne contribuent à propager le virus.

Cette mesure intervient au lendemain d'un record de plus de 400 nouveaux cas à Melbourne, deuxième ville du pays, en dépit du reconfinement décidé il y a plus d'une semaine.

USA : soulager les morgues

Alors que les Etats-Unis connaissent depuis plusieurs semaines une flambée des infections dans le sud et l'ouest, les autorités locales du Texas et de l'Arizona ont commandé des camions frigorifiques pour augmenter la capacité d'accueil des morgues.

Le G20 planche sur la reprise

Les ministres des Finances et chefs des banques centrales des 20 pays les plus industrialisés du monde tiennent samedi une réunion virtuelle sur la reprise de l'économie mondiale, gravement affectée par le coronavirus.

Confinement assoupli à Buenos Aires

Le gouvernement argentin a annoncé l'assouplissement des mesures de confinement à Buenos Aires et sa région métropolitaine, malgré un taux élevé de contamination.

Au Brésil, l'épidémie a atteint un «plateau», a indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS), appelant les autorités à saisir cette «opportunité pour repousser la maladie.

Une star de Bollywood hospitalisée

En Inde, la superstar de Bollywood et ancienne Miss Monde Aishwarya Rai Bachchan, qui avait été testée positive au coronavirus il y a près d'une semaine, a été hospitalisée à Bombay avec sa fille de huit ans, ont rapporté plusieurs médias.

( AFP/NXP )