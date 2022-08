Familles – Le poids de l’éducation accable le dos de nos enfants Livres, cahiers, classeurs s’entassent dans les cartables des élèves au point de devenir un vrai fardeau. Fabien Kuhn

Les sacs à dos tractables sont une bonne solution pour épargner le dos et les épaules, mais ils sont peu appréciés des enfants. TDG/LUCIEN FORTUNATI

C’est un serpent de mer dont on se défait difficilement. À chaque rentrée scolaire, la problématique du poids des cartables refait surface. Combien de parents n’ont-ils pas été effrayés par la charge imposée au dos et aux épaules de leur progéniture? Livres, classeurs, brochures s’empilent, souvent à mauvais escient, dans les sacs à dos des élèves du Cycle d’orientation et du Collège.