Création numérique – Le podcast fait feu de toute voix Si l’engouement pour les contenus audio bat des records à l’échelle planétaire, Genève s’y aventure plus franchement depuis le début de la pandémie. Petit tour d’horizon de la production locale. Katia Berger

Instructif ou délassant, le podcast crée une intimité «pudique, authentique, qui ne triche pas» entre la voix et le tympan. Getty Images

Streaming et podcast, on ne jure plus que par eux. Ils sont les mamelles de la résistance au lockdown de la culture. Le verger qui fleurit à l’ombre des mesures sanitaires. Le sésame ouvrant les portes de la créativité online. Si on a abondamment, dans ces pages, observé l’essor de la diffusion de vidéos dans le monde claquemuré du spectacle, on a quelque peu négligé celui des partages de contenus numériques strictement sonores. Pourtant, ils prospèrent de par le monde depuis que le journaliste anglais Ben Hammersley contracta, pour les baptiser, les mots iPod et broadcast (diffusion) en 2004. En novembre dernier, ils étaient plus de 1’500’000 à se propager sur internet. L’an dernier, un Prix Pulitzer a été décerné pour la première fois à un reportage audio réalisé à Chicago. En France, les maisons de production spécialisées Nouvelles Écoutes, Binge Audio ou Louie Media ont explosé durant les quatre dernières années. Elles en hébergent d’autres, telles que La Poudre ou Les couilles sur la table, plus engagées dans les combats féministes et minoritaires qui ont donné de la voix dans le même temps.