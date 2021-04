Réseau et Toile – Le podcast devient payant Opinion Alice Randegger

Getty Images

Le système économique des podcasts est en train de changer, ou plutôt de prendre forme. Après Spotify, qui annonçait en février miser sur leur monétisation, Apple lance également un système d’abonnement, dévoilé la semaine passée et effectif en mai. Sur Apple Podcasts, les personnes intéressées auront accès à des contenus exclusifs ou en avant-première, selon les offres des créateurs. Ces derniers toucheront 70% des bénéfices la première année puis 85%. Pas de changement trop brutal à l’horizon, donc, pour les auditeurs, puisque la plupart des émissions resteront en libre accès.

Jusqu’à présent, les podcasts sont très majoritairement disponibles gratuitement. Contrairement à la musique ou aux films, séries ou documentaires vidéo, le public peine encore à sortir son porte-monnaie pour en consommer. Pour se rémunérer, les créateurs de contenus vendent des espaces publicitaires, généralement au début et à la fin des épisodes. Les plateformes d’hébergement ont largement investi ce marché, qui intéresse donc à présent celles de diffusion. Le mécénat, via Patreon par exemple, leader en la matière, est aussi une façon de lever des fonds, tout comme des systèmes d’abonnements à des boîtes de production ou à des newsletters. Les contenus commerciaux ne sont pas non plus en reste, le nombre de podcasts en partenariat avec des marques, des entreprises ou des ONG ne cessant de grimper.

Le podcast existe depuis une quinzaine d’années et a explosé durant la pandémie – tant du côté des auditeurs que de celui des podcasteurs. Apple Podcasts dénombre en avril de cette année 2 millions d’émissions, dont 525’000 actives. La concurrence est rude et le marché prometteur, à condition que le public suive le mouvement.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.