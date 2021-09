Théâtre – Le Poche affiche les couleurs bariolées de deux saisons en une Mathieu Bertholet a accueilli public, artistes et journalistes, ce jeudi soir, pour les allécher d’une double ration de spectacles cette année. Katia Berger

Mathieu Bertholet, un «dirlo» sprayé par son équipe au terme de son allocution fleuve. SAMUEL RUBIO

Adieu l’austérité monochrome des outils de communication déployés les six premières années du règne Bertholet. Pour sa septième saison aux commandes – qui marque également le 75e anniversaire de l’enseigne et le 40e du bâtiment en Vieille-Ville (ce qui propulse désormais le théâtre au rang de plus ancien de la place) –, le «dirlo» jubile en arc-en-ciel. Après la prostration sanitaire, place à la joie. C’est sous une affiche bigarrée que se pavane Le Poche en 2021-2022.

Baudruches XXL, robes colorées pour les hôtesses, le public présent aux retrouvailles célébrées ce jeudi soir pouvait se croire fourvoyé au milieu d’une soirée pyjama. Il n’en fut rien. Comme sur un drapeau, les primaires rouge, bleu, jaune s’associent aux trois mots d’ordre qui valent aujourd’hui de slogan à l’institution: éthique (dans l’engagement paritaire des collaborateurs), durable (sur le plan tant des contrats que de l’exploitation des spectacles), local (dans le sens de spectacles réalisés exclusivement in situ).