Abo Pénurie d’eau en Italie – Le Pô agonise sous l’effet de la sécheresse Le manque de pluie et le réchauffement global ont asséché le grand fleuve du Nord avec de graves conséquences pour les habitants et l’agriculture.

Vue du Pô asséché à Boretto, près de Parme, le 15 juin 2022. Dans certaines régions, le débit du fleuve a été divisé par quatre. L’eau est rationnée dans 125 communes. Piero CRUCIATTI/AFP

Dominique Dunglas - Rome

Vastes étendues de boue séchée et craquelée traversées par un misérable filet d’eau, rives désolées où plus rien ne pousse, navigation interdite hors de quelques itinéraires et poissons morts asphyxiés: le Pô se meurt. Le bon géant, fleuve nourricier du nord de la péninsule, connaît en raison du réchauffement global et de l’absence de précipitation sa plus grande sécheresse depuis 1952.