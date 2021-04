Paléontologie – Le plus vieil ADN du monde séquencé sur trois mammouth Jusqu’alors, le plus vieil ADN connu était celui d’un cheval d’il y a environ 700’000 ans. Pascal Gavillet

La carcasse d’un bébé mammouth extraite du permafrost en 1977, en Sibérie. GETTY IMAGES

L’ADN n’est pas éternel, mais il se conserve longtemps. Soit environ six millions d’années, pour autant qu’il soit préservé à une température constante suffisamment basse, voire très basse. Au-delà de cette limite, il se désagrégerait entièrement. Six millions d’années, c’est à la fois énorme, par rapport à nous, et peu en regard de l’âge de l’univers, estimé à 13,8 milliards d’années. Jusqu’alors, le seuil record de préservation d’un ADN se situait entre 500’000 et 700’000 ans, via des fragments d’os d’un équidé retrouvés dans le permafrost canadien. Ce nombre est désormais dépassé. Une étude publiée en février fait état d’un ADN plus ancien, provenant du séquençage de trois mammouths d’époques différentes.