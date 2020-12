Découverte à l’UNIGE – Le plus petit des primates livre un grand secret Le système visuel du minuscule microcèbe mignon – il pèse 60 grammes! – s’apparente en tout point avec celui des grands singes et de l’Homme. Xavier Lafargue

Malgré la grande différence de taille cérébrale, le système visuel du microcèbe mignon est organisé d’une façon très similaire au nôtre et révèle ainsi l’incroyable conservation pendant les millions d’années de l’évolution. Daniel Huber/Université de Genève

Micro, il l’est assurément: il pèse à peine 60 grammes! Mignon, c’est une question de point de vue. Et justement, c’est de la vision du microcèbe mignon dont il est question ici. Le plus petit des primates a tapé dans l’œil des scientifiques de l’Université de Genève (UNIGE). Leurs dernières recherches débouchent sur une découverte étonnante. Malgré sa taille, le minuscule lémurien de Madagascar présente, à peu de chose près, le même système visuel que celui des grands singes… et le nôtre!

Des pixels dans le cortex

Contrairement à d’autres mammifères tels que les rongeurs, l’information visuelle est traitée par pixel chez les primates, grâce à de petites unités de calcul localisées dans le cortex visuel. «Comme les différentes espèces de primates couvrent une large gamme de tailles, nous sommes amenés à nous demander si cette unité de calcul de base s’adapte à la dimension du corps, donc du cerveau. Est-elle simplifiée ou miniaturisée, par exemple, chez le plus petit primate du monde, le microcèbe mignon?», questionne Daniel Huber, professeur au Département des neurosciences fondamentales de la Faculté de médecine de l’UNIGE.