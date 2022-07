Recette de l’été – Le plus méridional des pestos fait des apéros heureux Cette sauce permet également de préparer des linguine pour changer du classique plat de spaghettis au coulis de tomates. Fedele Mendicino

La bruschetta à la crème de poivrons pour en finir avec les cacahuètes à l’apéro. FEDELE MENDICINO

Farci, en piperade, dans la ratatouille ou dans un gaspacho, le poivron de toutes les couleurs joue les premiers et les seconds rôles dans une multitude de préparations.

Abo Du panier aux fourneaux Dans le poivron, tout est bon (ou presque) Recettes de l’été (1/5) La salade marocaine de carottes à l’orange Originaire du Mexique et des régions tropicales des Amériques, ce fruit fait partie des incontournables de la cuisine méditerranéenne, où il se marie à merveille avec les saveurs iodées de l’anchois, le crémeux et le piquant d’un fromage de chèvre et la vivacité de l’ail. Voici une recette du plus méridional des pestos: celui de poivrons.

L’odeur du pain grillé

Prenez-en deux. Un jaune, un rouge. Mettre le four à pleins gaz, idéalement gril et chaleur tournante, à 220-230 degrés. Retourner une fois les poivrons pour qu’ils grillent uniformément. La cuisson concentre les saveurs et confère un côté confit et fondant.

Après une demi-heure, on les enferme dans un Tupperware ou dans un sac de congélation. Une demi-heure plus tard, ils sont tièdes et se laissent peler à merveille. Pourquoi leur ôter la peau? Afin de les rendre digestes mais aussi pour obtenir un pesto crémeux.

Pour cela, il est primordial d’enlever les graines. Détacher ensuite les poivrons en lanières grossières. Après avoir écrasé une gousse d’ail frais, mettre une tombée d’huile d’olive, de l’origan, du pecorino, du parmesan et de la fleur de sel et voilà le travail. Griller quelques tranches de pain. Il ne reste plus qu’à tartiner à tour de bras, à appeler les invités et à déboucher le rosé sous la tonnelle, si possible face à la mer.

Une émulsion subtile

Voilà une sauce qui égaiera vos apéros et vous interdira à vie de servir de grasses et banales cacahuètes avec un chasselas tiède et trop gazeux. S’il vous reste de cette crème exquise orangée parce que sur la bruschetta le pesto cale les estomacs, pas de panique. Mettez le rab de cette préparation au frigo.

À une autre occasion, par exemple le lendemain, cuisez des pâtes (genre 200 grammes de linguine pour deux personnes) dans une casserole avec beaucoup d’eau salée. Sur la plaque d’à côté, vous réchauffez à feu doux votre pesto. Quand les pâtes sont al dente, mouillez votre sauce d’une demi-louche d’eau de cuisson.

Égouttez et plongez «la pasta» dans votre poêle durant quelque 30 secondes. L’amidon des pâtes et la sauce créeront une émulsion plus que parfaite. Mais encore? C’est tout. Alors plus d’excuses pour adopter une bonne résolution dès aujourd’hui: renoncer à acheter ces infâmes sauces aux poivrons toutes prêtes, chères et industrielles.

