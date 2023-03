Transitions énergétiques – Le plus grand parc solaire alpin de Suisse? Plus facile à dire qu’à faire Le projet alpin de Grengiols Solar, censé être le plus grand de Suisse, prend forme. Mais une loi urgente ne suffit pas à clarifier toutes les questions. Julien Wicky

Le projet, qui est toujours le plus important de Suisse, comporte plus de 900’000 panneaux solaires. © 2022 Nightnurse Images, Zürich

Alors que les parlementaires fédéraux mettaient sous toit toute une série de mesures pour favoriser les énergies renouvelables au terme d’un débat fleuve, les projets de parcs solaires devenaient un peu plus concrets. «Notre volonté aujourd’hui c’est d’avancer pour la sécurité énergétique du pays mais on sait que les risques de blocages sont importants.» En deux phrases, Stéphane Maret résume la situation ce mercredi à Brigue lors de la présentation concrète du projet de Grengiols Solar, dans le Haut-Valais, censé être le plus important du genre en Suisse.