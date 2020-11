Auteur de best-sellers – Yuval Noha Harari sort «Sapiens» en BD Dans un grand entretien à «El País», partenaire de la «Tribune de Genève» dans l’Alliance LENA, l’historien Yuval Noah Harari prédit qu’on oubliera le virus mais pas les dégâts économiques qu’il a générés, ni le contrôle social qu’il a favorisé. Juan Carlos Sanz El Pais

Yuval Noah Harari, un historien très populaire, qui a des millions de lecteurs dans le monde. DR



Dans le cadre de sa campagne en faveur de la vulgarisation scientifique et de la lutte contre les théories du complot, le penseur le plus populaire au monde adapte «Sapiens», son best-seller, en format bande dessinée. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, Yuval Noah Harari, qui est probablement le penseur le plus populaire de nos jours, semble être définitivement passé des interprétations du monde aux modalités de sa transformation. Sa défense d’un solide système de santé et de la coopération internationale face à la crise économique résultant du Covid donne une tonalité nettement politique à ses prédictions d’un futur imminent.