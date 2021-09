Opération Grisons – Le plus beau bureau du monde Responsable de la communication du Parc national suisse, à Zernez, dans les Grisons, Hans Lozza est tellement accro à son job qu’il s’y rend même le week-end! Tout le monde ne jouit pas d’un poste de travail de 170 km2 en pleine nature vierge… Isabelle Jaccaud

Également photographe, Hans Lozza rêve d’immortaliser «l’attaque de l’aigle sur une marmotte». Yvain Genevay/Tamedia

S’il travaille le plus clair de son temps dans son bureau, Hans Lozza va sur le terrain un jour par semaine. À la fois scientifique, photographe et directeur de la communication du Parc national suisse, à Zernez (GR), il confie: «C’est indispensable d’être sur le terrain pour garder le contact avec la nature. Je pars très tôt le matin; le week-end, je rapporte les croissants à ma femme après mon excursion matinale dans le parc. Certains font du yoga pour se détendre; moi, je préfère sortir dans la nature et être à l’écoute de ce qui peut se passer. On n’est jamais à l’abri d’une surprise. En parcourant 50 fois le même trajet, on voit 50 fois quelque chose de différent.»