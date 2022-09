Sondage au sein du Grand Conseil genevois – Le PLR Yvan Zweifel élu meilleur député d’un cheveu Le parlement a désigné ses préférés. Quatre élus, deux femmes et deux hommes, se tiennent dans un mouchoir de poche. Marc Bretton Eric Budry Rachad Armanios Caroline Zumbach

Le député PLR Yvan Zweifel, chef de groupe, a été élu meilleur député par ses pairs du Grand Conseil. LUCIEN FORTUNATI

Le libéral-radical Yvan Zweifel, actuel chef du groupe PLR, a été désigné meilleur député par ses pairs du Grand Conseil. Il doit ce choix autant à sa connaissance des dossiers qu’à sa capacité à négocier et à son goût très affirmé – et bien maîtrisé – pour l’improvisation théâtrale et humoristique dont il fait preuve lors de ses prises de parole. «On peut compter sur lui pour aller négocier, constate un élu de gauche. C’est un super orateur, il fait rire et il est très investi.»