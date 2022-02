Assemblée des délégués à Montreux – Le PLR vote ses mots d’ordre pour le 15 mai Le Parti libéral-radical se prononce samedi sur deux objets en votation et sur la réforme de l’AVS. Le dossier du nucléaire sera également discuté.

Thierry Burkart, le nouveau président du PLR depuis octobre, ouvrira l’assemblée des délégués aux côtés du président cantonal Marc-Olivier Buffat. KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Le PLR Suisse se réunit en assemblée des délégués samedi à Montreux. Le parti se prononcera sur deux objets en votation le 15 mai et sur la réforme de l’AVS. Il débattra aussi d’une résolution sur la sécurité de l’approvisionnement en électricité.

À lire Abo Le nucléaire divise le PLR «L’autorisation de nouvelles centrales serait une erreur» Abo Initiative populaire en vue La Suisse va-t-elle construire une nouvelle centrale nucléaire? Les deux représentants PLR au Conseil fédéral, Ignazio Cassis et Karin Keller-Sutter, seront de la partie sur la Riviera. Après une introduction du président du PLR Vaud Marc-Olivier Buffat, place à l’allocution du président du parti Thierry Burkart.

Les délégués se prononceront ensuite sur la loi Netflix, un projet qui vise à protéger la création cinématographique suisse indépendante. Jugé trompeur, ce texte a été attaqué par référendum par les jeunes UDC, PLR et PVL qui dénoncent un impôt extraordinaire.

Après un échange avec le président de la Confédération pour l’année 2022, les délégués voteront leur prise de position au sujet du renforcement du mandat de l’Agence européenne de gardes-frontières et de garde-côtes et l’augmentation de la contribution financière de la Suisse à Frontex. Lancé par Migrant Solidarity Network et soutenu par la gauche, le référendum contre ce financement de Frontex sera contesté par Karin Keller-Sutter devant l’assemblée.

Centrales nucléaires nouvelle génération

La réforme AVS21, dont le point central est l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans, sera aussi au menu. Un référendum a été lancé contre ce projet, adopté par le Parlement en décembre et les électeurs auront probablement le dernier mot en septembre. L’ancien conseiller fédéral Pascal Couchepin viendra débattre du sujet avant le vote des délégués.

Deux sujets de politique plus générale seront également débattus samedi: une résolution sur la sécurité de l’approvisionnement en électricité et un papier de position sur le futur des infrastructures du pays (trafic de voyageurs, logistique, aviation, télécommunications et gestion des déchets).

S’agissant de la résolution, les libéraux-radicaux vont rouvrir le dossier du nucléaire. Le texte propose en effet que l’interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires devrait tomber en Suisse.

«Il ne doit pas y avoir d’interdictions technologiques légales visant à étendre et à remplacer des installations de production indigènes existantes. Il faut ainsi créer les conditions permettant d’autoriser notamment les centrales nucléaires de nouvelle génération», peut-on y lire.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.