Autocars – Le PLR veut une stratégie pour la gare routière S’il quitte la place Dorcière, le pôle de cars doit bénéficier d’une situation proche du rail, juge le parti qui émet ses propositions. Marc Moulin

La gare routière de Genève. LAURENT GUIRAUD

Qui veut d’une belle gare routière dans son quartier? À Genève, l’infrastructure très mal logée sur la si vétuste place Dorcière commence à faire figure de patate chaude. On ne se presse pas au portillon pour accueillir ce pôle pétaradant. Peu satisfait des réponses apportées jusqu’ici, le Parti libéral-radical demande dans un nouveau projet de motion que l’État en fasse un objet stratégique, digne d’être inscrit dans le Plan directeur cantonal. Et que certaines localisations soient étudiées plus à fond.