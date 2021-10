Trafic transfrontalier – Le PLR veut réanimer l’évitement de Soral

«Difficilement réalisables.» Tel était fin septembre le verdict du Conseil d’État sur les variantes de contournement envisagées autour de Soral au terme d’études commandées par le parlement en 2017. Alors que le village sinistré par 12’000 franchissements douaniers quotidiens semble appelé à faire le deuil de son projet d’évitement, le PLR refuse de laisser tomber. Les libéraux-radicaux, initiateurs du crédit d’études en son temps, viennent de lancer un projet de motion incitant l’État à envisager un nouveau tracé.

Les études conclues cette année ont privilégié un évitement par l’est, essentiellement sur territoire français. Le PLR, lui, veut tenter une trajectoire empruntant l’autre flanc du village, par l’ouest. «Les habitants n’en peuvent plus de ce trafic quotidien, plaide Murat Julian Alder, député et premier signataire. Et dans cette région, on ne peut pas compter sur une infrastructure comme le Léman Express.»