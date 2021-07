Ville de Genève – Le PLR veut des élus dans les jurys des concours d’architecture Le conseiller municipal Maxime Provini déplore «un manque de représentativité». Tous les partis, à une exception près, ont signé son texte. Théo Allegrezza

L’écoquartier de la Jonction, construit sur le site d’Artamis, avait fait l’objet d’un concours d’architecture en 2012. ENRICO GASTALDELLO

Faut-il intégrer des politiques aux jurys des concours d’architecture? La question occupera le Conseil municipal à la rentrée. Le PLR a déposé un projet de délibération préconisant que des élus municipaux siègent au sein des jurys des concours organisés par la Ville de Genève. «Aujourd’hui, il y a vraiment un manque de représentativité», fait valoir son auteur, Maxime Provini. À ses yeux, c’est ce qui explique le rejet par la population de certains projets, comme l’écoquartier de la Jonction.

Nouvelle Comédie, passerelle de la Paix, réaménagement de la place du Petit-Saconnex: la Ville organise environ deux concours par an. Elle se base sur le règlement 142 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). Le jury doit être composé d’une majorité de professionnels et la moitié de ses membres être indépendante du maître d’ouvrage. Cela se traduit par une prépondérance d’architectes et de fonctionnaires. Prenant l’exemple du récent concours pour l’aménagement des espaces publics derrière la gare de Cornavin, Maxime Provini constate que le jury est composé «à plus de 75% par des architectes ou des ingénieurs».