Départ du Conseil d’État vaudois - Le PLR Vaud salue le bilan de Leuba et attend la réponse de Broulis

Départ du Conseil d’État – Le PLR Vaud salue le bilan de Leuba et attend la réponse de Broulis «L’excellent travail» du conseiller d’État Philippe Leuba, qui ne se représentera pas aux élections de mars prochain, a été salué jeudi par le président du PLR Vaud Marc-Olivier Buffat.

Philippe Leuba quittera le gouvernement vaudois à la fin juin 2022. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Le président du PLR Vaud Marc-Olivier Buffat a salué mardi «l’excellent bilan et travail» du conseiller d’État Philippe Leuba, qui a indiqué plus tôt qu’il ne briguerait pas de nouveau mandat. Le chef de parti n’a pas voulu commenter plus longuement cette annonce ni s’exprimer sur les intentions de Pascal Broulis, toujours très attendues.

«Nous avons fixé un délai au 20 août pour que nos représentants au gouvernement vaudois annoncent leurs intentions. Il s’agissait de laisser du temps à la réflexion. La base du parti voulait un renouvellement. Nous sommes à la pré-rentrée politique, la campagne avance, nous sommes jusqu’ici contents du déroulement de notre processus interne», a simplement dit à Keystone-ATS Marc-Olivier Buffat.

«Nous avons fixé un délai au 20 août pour que nos représentants au gouvernement vaudois annoncent leurs intentions», a rappelé jeudi Marc-Olivier Buffat. (Photo d’archives) KEYSTONE/Thomas Delley

Dans un communiqué, la direction du PLR Vaud remercie aussi «vivement» Philippe Leuba pour «son engagement pour l’économie, le sport et le canton de Vaud».

Le président du parti ne souhaite sinon pas s’exprimer sur les candidatures à la candidature pour les trois sièges PLR actuels au Château Saint-Maire. «Notre parti est riche de personnalités et d’individualités. Tout ce qui nous importe c’est d’avoir une équipe complémentaire et gagnante pour ces cantonales, avec le plus de cohésion et de respect possible entre les candidats qui se présenteront lors de notre congrès de cet automne».

Deux candidats déclarés

Pascal Broulis, qui terminera son quatrième mandat l’an prochain, a donc jusqu’au 20 août pour déclarer s’il se représente ou non. Les autres candidats PLR ont jusqu’au 27 août pour exprimer leur intérêt. La ministre sortante Christelle Luisier et le député Sergei Aschwanden sont pour l’instant les seuls candidats déclarés. Le parti devrait certainement partir avec un ticket à trois.

Parmi les autres papables les plus souvent cités: la conseillère nationale Isabelle Moret, le conseiller national et ancien syndic d’Aigle Frédéric Borloz ainsi que les députés Alexandre Berthoud et Florence Bettschart-Narbel.

«J’ai l’envie, mais je dois encore réfléchir.» Frédéric Borloz

Interrogé par Keystone-ATS, Frédéric Borloz rappelle qu’il n’a jamais caché son intérêt pour la fonction de conseiller d’État. «J’ai l’envie, mais je dois encore réfléchir», a-t-il dit. Alexandre Berthoud se dit aussi intéressé et donnera sa réponse d’ici le 27 août.

Le parti se réunira ensuite en congrès le 22 septembre pour entériner les candidatures. Il entend aussi modifier ses statuts pour limiter la présence d’un élu PLR au gouvernement cantonal à quinze ans maximum, soit trois mandats.

ATS

