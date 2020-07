Parti libéral-radical – Le PLR songe de nouveau à exclure Maudet de ses rangs Le comité directeur pourrait le décider ce lundi, en l’absence du principal intéressé. Le week-end a été chaud en déclarations fracassantes au sein du parti. Laurence Bézaguet avec ATS/NXP

Le magistrat ne participera pas à la réunion qu’il estime être «un procès médiatique». Laurent Guiraud

Le Parti libéral-radical genevois (PLR) continue à se déchirer. Le comité directeur du PLR souhaite plus particulièrement, ce lundi, entendre Pierre Maudet afin d’obtenir des éclaircissements au sujet d’un échange de messages avec son ex-collaborateur Simon Brandt. Or le conseiller d’État a affirmé dans un courrier électronique qu’il ne participera pas à cette réunion qu’il estime être un «procès politique». Qu’à cela ne tienne, le PLR se passera de lui, nous a informés samedi son président, Bertrand Reich: «Pierre Maudet a été invité à venir s’expliquer devant le comité directeur. Son choix de décliner cette invitation lui appartient et ne nous empêchera pas de débattre et de statuer.»

Le comité directeur souhaite obtenir des éclaircissements au sujet d’un échange de messages entre le conseiller d’État et son ex-collaborateur Simon Brandt concernant le financement d’une soirée. Ce dernier continue à affirmer n’avoir rien fait d’illégal.

«Mon droit à être entendu est un leurre», estime de son côté le chef du Département du développement économique (DDE).

Nouvelle fronde de Lüscher

Le comité directeur pourrait même décider d’exclure son ex-gloire du parti! L’approbation de deux tiers des membres présents serait nécessaire pour cela. Pour le conseiller national PLR Christian Lüscher – qui a demandé ce vote sur l’exclusion –, l’issue est claire, car «le comité directeur n’a désormais plus de doute sur sa capacité de nuire (ndlr: celle de Pierre Maudet) et sur ses méthodes.» Et le meilleur ennemi du patron de DDE de l’attaquer sèchement dans «Le Matin Dimanche»: «Pierre Maudet tente d’entraîner dans sa chute le PLR et le Canton de Genève, dont l’image est écornée par l’égoïsme et l’irresponsabilité d’un individu.»

Riposte ironique du magistrat, que nous avons réussi à joindre dimanche: «Je ne veux pas polémiquer avec M. Lüscher. Il pense le plus grand mal de moi; je ne pense rien du tout de lui.» Si exclusion il devait y avoir, le conseiller d’État aurait ensuite trente jours pour faire appel de cette décision, sur laquelle l’assemblée générale devrait alors se prononcer.

Toujours Abu Dhabi

Dans sa newsletter, Pierre Maudet promet de «rester debout» face à l’«acharnement» de certains à l’intérieur de son mouvement politique. Plus largement, il revient sur le renvoi devant les juges souhaité mercredi dernier par le Ministère public au terme de l’instruction pénale contre cinq prévenus, dont lui. «C’est une étape importante qui a été franchie», relève le conseiller d’État. Il mentionne un «soulagement» de voir un juge indépendant se prononcer sur le dossier, dont il attend une décision «le plus rapidement possible». Il s’étonne que les fuites sur l’échange de messages avec Simon Brandt, saisi il y a plusieurs mois lors d’une perquisition, n’aient été publiées que cette semaine, un jour avant l’annonce de la prochaine clôture du Ministère public.

La principale accusation contre le magistrat est son voyage à Abu Dhabi, le parquet soupçonnant une acceptation d’un avantage. Le volet sur le financement des activités politiques est lui sur le point d’être abandonné, à la grande satisfaction du conseiller d’État.