Définition du viol – Le PLR se déchire sur la notion du consentement Aux États, les élus ont fait passer le «non, c’est non». Au National, plusieurs sont pour le «oui, c’est oui». Le groupe arrête sa position ce mardi. Florent Quiquerez

Christa Markwalder (PLR/BE) milite pour le «oui, c’est oui»; Christian Lüscher (PLR/GE) pour le «non, c’est non». KEYSTONE

C’est l’un des sujets les plus débattus de la législature, l’un des plus émotionnels aussi, tant les aspects juridiques se heurtent ici aux attentes de la société. La semaine prochaine, le Conseil national doit empoigner la délicate question de la définition du viol, et plus précisément celle du consentement. Avec en arbitre: le PLR. Divisé comme rarement, le groupe libéral-radical doit arrêter sa position ce mardi.