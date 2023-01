Aménagements à Genève – Le PLR Rive droite en a assez des nuisances sur son sol Un projet de résolution va être déposé dans les conseils municipaux des communes de la Rive droite. Le document pointe du doigt les grosses infrastructures déjà existantes et les grandes réalisations à venir. Xavier Lafargue

Vernier cumule à elle seule presque tous les types d’infrastructures à fortes nuisances. Ici l’autoroute, les voies ferrées, les cuves de pétrole et, dans le ciel, un avion qui décolle… LUCIEN FORTUNATI

C’est un coup de semonce qui va secouer Genève. Il s’abattra sous la forme de résolutions qui seront prochainement déposées dans les conseils municipaux des communes de la Rive droite. Grosso modo, elles demandent toutes la même chose: que le développement de cette rive du lac et du Rhône devienne, selon les termes du projet, «raisonné et raisonnable». La démarche traduit en réalité un vrai ras-le-bol. Et il n’émane pas des milieux écologistes, mais bien de l’Association PLR Rive Droite.