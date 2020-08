L’édito – Le PLR lève l’hypothèque Maudet Marc Bretton

Le conseiller d’État Pierre Maudet ne fera pas recours contre la décision du comité directeur de son parti de l’exclure. C’est une bonne affaire pour le PLR qui peut ainsi commencer à solder «l’affaire». Maudet? Connais pas! Tel sera certainement le mantra des huiles du parti ces prochains mois. Au Grand Conseil, ses élus pourront accepter ou refuser ses projets sans ne plus penser aux conséquences de leurs choix sur l’image du parti. Bon débarras.

Et pour Pierre Maudet? Jusqu’ici, dans ses rapports avec son parti, l’ancien président du Conseil d’État n’avait jamais reculé. Début 2019 encore, lâché par le parti suisse et le comité cantonal, il avait fait front et l’avait emporté (de peu) face à la base. Ce qui a changé? Que le magistrat en soit principalement ou partiellement responsable, les résultats des élections nationales et municipales ont été mauvais pour le PLR. Par ailleurs, cantonné dans un minidépartement par ses collègues du Conseil d’État il y a deux ans, il a lui-même été progressivement privé d’air. Pire, l’action déterminée menée durant l’épidémie pour soutenir l’économie a été effacée par la révélation de ses énièmes tribulations partisanes. En juillet, enfin, le renvoi en jugement de son cas par le Ministère public en lieu et place d’une ordonnance de condamnation, potentiellement moins dommageable, lui a certainement coûté les derniers appuis internes nécessaires pour résister à son exclusion.

Fin de partie pour Maudet? Vu du PLR, certainement; vu du Conseil d’État, certainement pas, car ces prochains mois, le gouvernement va devoir compter avec un PLR libéré et un collègue encore plus incontrôlable. Le chemin de croix continue. Quant à l’élu, ses espoirs reposent plus que jamais sur un résultat judiciaire éclatant, le lavant de tout reproche.