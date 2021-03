Les scores respectifs de Pierre Maudet et de Cyril Aellen, dimanche, avaient de quoi donner aux pontes du PLR des mines longues comme des portemanteaux (ce fut d’ailleurs le cas). L’analyse fine des résultats ne les réjouira pas davantage.

Exclu du Parti libéral-radical, dont il fut le champion, Pierre Maudet n’a pas spécialement conquis les quartiers populaires, malgré son discours sur les petits commerçants. Il a brillé dans des fiefs PLR et même libéraux comme Vandœuvres et Cologny…

«Le fossé se creuse entre la base et les dirigeants.»

Comment le grand parti de la droite a-t-il pu laisser son enfant terrible moissonner ainsi sur ses terres? Les sympathisants du PLR semblent divisés sur le cas Maudet, alors que les édiles du parti lui sont clairement hostiles. Les esprits taquins diront que c’est parce qu’ils l’ont davantage pratiqué… Il n’empêche que cette différence élargit le fossé entre la base et les dirigeants.

Cyril Aellen n’a pas mené une bonne campagne. On peut briller comme député sans forcément réussir dans cet exercice bien différent. Mais son échec relatif n’explique pas le score du PLR. Le malaise est plus profond. Le parti souffre d’une fusion mal digérée entre libéraux et radicaux, de sa difficulté à empoigner les problèmes quotidiens de son électorat, et de son échec à traiter, sous un angle différent de la gauche, les questions environnementales. Le succès des Vert’libéraux, confirmé dimanche, témoigne de ce ratage.

En annonçant dès le départ qu’il se retirerait en cas de troisième place, Cyril Aellen a limité les choix stratégiques de son parti, condamné à regarder passer les trains et à se demander ce qu’il redoute le moins le 28 mars: une victoire de la gauche ou de son ancien champion banni. Tristes perspectives pour une formation majeure de l’histoire genevoise. Pour le PLR, le temps est venu de se réinventer.