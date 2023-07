État de forme des partis 4/6 – Le PLR espère rééditer sa percée de 2015 Les libéraux-radicaux aimeraient dépasser le PS, mais pourraient tout aussi bien se faire doubler par le Centre. La pression sur les conseillers fédéraux ne faiblit pas. Florent Quiquerez - Berne

Le PLR est en ordre de bataille pour les élections fédérales. Ici en janvier 2023 à Dübendorf (ZH): au centre, Thierry Burkart, président du parti, avec les conseillers fédéraux Karin Keller-Sutter et Ignazio Cassis. KEYSTONE

Imaginer l’avenir du PLR, c’est comme lire dans le marc de café. Depuis 2019, les sondages ont le tournis. Il y a un an, une enquête de Tamedia (éditeur de ce journal) faisait du parti la 2e force du pays, devant le PS. Un an plus tard, la SSR le montrait au coude à coude avec le Centre pour la quatrième. Autant dire qu’il faut prendre avec des pincettes les résultats de notre dernier sondage, effectué mi-juillet, qui le crédite de 14,3% des intentions de vote, juste devant le Centre.