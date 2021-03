Élections partielles – Le PLR en pleine confusion après la défaite Réuni ce matin, le comité du parti a débattu des mots d’ordre à donner à l’assemblée des délégués. C’est tout sauf clair. Marc Bretton

Le président du parti, Bertrand Reich, a mené la discussion du comité directeur. © Georges Cabrera/ TDG

Si les délégués du PLR suivent ce soir l’avis de leur comité directeur, il n’y aura pas de candidats internes au second tour de l’élection au Conseil d’État.

Réuni ce matin à 7 heures dans une ambiance lourde et presque au grand complet, le comité directeur du parti, grand perdant des opérations électorales d’hier, a pris acte des résultats. Il n’a pas trouvé un candidat de remplacement après le retrait du député Cyril Aellen, qui a été confirmé. Le nom de Frédéric Hohl a été évoqué, mais l’option a été écartée.

Selon nos sources, et en l’absence de la voix officielle du président, injoignable pour des raisons professionnelles, et de ses nombreux vice-présidents, muets, la situation est confuse. Le comité aurait successivement exclu un soutien aux Vert’libéraux de Michel Matter, comme un ralliement à l’UDC d’Yves Nidegger. La question de soutenir un éventuel candidat PDC de secours se poserait, mais sur ce point les versions internes divergent. Pour les uns, ce serait une option, pas pour les autres… «Des votes peu lisibles et qui se contredisent ont eu lieu», résume une source. De fait, le PLR est en difficulté. L’analyse des cartes montre en effet que, par exemple sur la rive gauche, son électorat s’est divisé à parts égales entre son candidat et Pierre Maudet.