Élection au Conseil d’État – «Le PLR doit cesser les guerres d’ego et renouer avec sa base» Le président d’honneur Alain-Dominique Mauris appelle son camp à délaisser les émotions et à voter pour Pierre Maudet. Sophie Davaris

Pour l’ancien président du PLR Alain-Dominique Mauris, le parti n’a pas entendu sa base, dont une partie reste attachée à Pierre Maudet. Steeve Iuncker-Gomez

Président d’honneur et président fondateur du PLR – né de la fusion des partis radical et libéral en 2011 –, Alain-Dominique Mauris appelle son clan à se réconcilier. Lui-même ancien membre du Parti libéral – «j’y ai adhéré à l’âge de 16 ans, j’en ai 60» – il demande aux uns et aux autres de mettre un terme aux querelles d’ego et de penser à l’avenir du PLR.

Pourquoi prenez-vous position aujourd’hui? Parce que le parti est en grand danger de rupture. Cela a commencé il y a trois ans, quand nous sommes entrés dans le conflit de personnes plutôt que de nous concentrer sur les choix politiques. Le 7 mars, cette déchirure s’est révélée dans l’urne, une grande partie des électeurs PLR se ralliant à Pierre Maudet, une autre choisissant Cyril Aellen. C’est dramatique