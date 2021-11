Secondaire I – Le PLR dévoile sa vision de la réforme du Cycle Le parti, opposé au projet présenté par le DIP, aimerait offrir un accompagnement personnalisé aux élèves les plus fragiles. Sophie Simon

Avec la réforme du Cycle d’Orientation, les regroupements en 9 e et 10 e années seraient notamment supprimés. PASCAL FRAUTSCHI

Le sort de la réforme du Cycle d’orientation, portée par le Département de l’instruction publique, devrait être connu la semaine prochaine au cours de la séance du Grand Conseil. Si elle a passé la rampe en commission, elle n’y a pas trouvé les faveurs de l’UDC et du PLR.

Pour rappel, le projet envisage de supprimer les regroupements en 9e et en 10e année et de scinder la 11e année en deux filières: la voie maturité et la voie certificat.

Secondaire I La réforme du Cycle passe un premier cap Le PLR a fait connaître ses critiques par le biais d’un communiqué de presse: «Au lieu d’offrir aux plus fragiles un accompagnement personnalisé et d’y adapter l’enseignement à leurs besoins dans des classes avec des effectifs réduits, ces élèves se retrouveront dans des classes comptant 50% d’effectif additionnel et verront donc une diminution significative du temps et de l’attention portés par leurs enseignants.»

Ainsi le parti de droite a présenté ses propres pistes de réflexion: conserver le regroupement 1, c’est-à-dire celui des élèves dont le niveau est le plus faible, en maintenant un «groupe classe restreint (12 élèves en moyenne)» avec un enseignant unique qui sert de référent stable. Il souhaite, entre autres, développer des plans d’enseignement personnalisés qui autoriseraient ces jeunes à s’éloigner des objectifs du plan d’études romand (PER) .

Le PLR aimerait enfin que l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue assure des permanences et valorise les formations non universitaires.

