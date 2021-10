Baromètre électoral – Le PLR dévisse et met ses conseillers fédéraux en danger Les libéraux-radicaux sont à égalité avec le Centre et les écologistes. Les Vert’libéraux cartonnent, l’UDC se rebiffe et le PS se tasse. Florent Quiquerez , Berne

Karin Keller-Sutter et son collègue PLR Ignazio Cassis, le 30 septembre dernier au Conseil national. Le parti étant en perte de vitesse, son deuxième siège au Conseil fédéral est-il menacé? KEYSTONE

En octobre 2019, une vague verte et violette déferlait sur le parlement. À deux ans exactement des prochaines élections fédérales, la SSR publie ce vendredi son traditionnel baromètre électoral de mi-mandat.

Pour le nouveau président du PLR, Thierry Burkart, l’enjeu est de taille. À mi-législature, son parti est le grand perdant du baromètre électoral. Keystone

Karin Keller-Sutter et Ignazio Cassis peuvent commencer à se faire du souci. Le deuxième siège PLR au Conseil fédéral est régulièrement remis en cause. Et les résultats du baromètre ne font pas baisser la pression. Au contraire. Le Parti libéral-radical est celui qui perd le plus de plumes.