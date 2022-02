Trafic motorisé à Genève – Le PLR demande un débat sur la limitation à 30 km/h

Ralentir la vitesse pour estomper le tapage routier: la stratégie présentée le 20 janvier par Serge Dal Busco promet de faire du bruit au Grand Conseil. Le PLR lance ces jours un projet de motion qui remet en cause les décisions présentées en janvier.

Le texte du député Alexandre de Senarclens demande de «surseoir sans délai» à cette méthode et de «mener une étude complète et indépendante» sur ses conséquences, notamment pour les transports publics, privés, professionnels et d’urgence, afin d’élaborer une nouvelle stratégie en conséquence.