Elections communales 2021 à Rolle – Le PLR a créé un mouvement citoyen sans dire son nom Comme à Bourg-en-Lavaux, la section locale de Rolle a essayé de capter l’attention de la population avec un projet participatif sans se dévoiler. Malaise. Raphaël Ebinger

La campagne électorale a commencé dans le tranquille bourg lémanique. Florian Cella

«La politique au sens noble du terme ne ressort pas grandie de ce type de procédé. Jamais cela ne me viendrait à l’idée de ne pas être transparent envers mes électeurs. Je suis fier de mon parti et de nos valeurs, je ne pourrais pas imaginer me cacher derrière un mouvement prétexte. Franchement, lamentable…» Les semaines n’ont pas adouci la colère de Loïc Haldimann, municipal socialiste à Rolle. La cible de sa rage tient en deux mots: «Rolle bouge», un collectif citoyen apparu sur les réseaux sociaux au début du mois de septembre.

Le groupe se présente comme un projet participatif poursuivant l’objectif de susciter un dialogue sur «les grands changements dans le monde et leurs implications dans la vie locale». La page Facebook renvoyait à un site internet qui permettait de s’inscrire à une visioconférence. Pas un mot, en revanche, sur les initiateurs du projet. Quelques indices permettaient de se faire une idée sur ces derniers. La couleur et la typographie, ainsi que les nombreuses interactions des élus libéraux-radicaux sur Facebook, laissaient peu de place au doute. Le parti de centre droit était à la manœuvre. Encore fallait-il reconnaître ces signes.

La démarche de la section de Rolle ressemble en partie à celle de Bourg-en-Lavaux, qui a créé une page Facebook sans se dévoiler pour sonder la population et susciter «des échanges neutres» avant d’afficher la couleur dans un deuxième temps, une fois des internautes abonnés. L’action a soulevé des critiques des partis cantonaux socialistes et Verts. Mais aussi du PLR lui-même, dont le président a déploré l’affaire. Celle-ci intervient dans un contexte sensible après la révélation de la création de faux profils Facebook par la section yverdonnoise. Ce second cas étant jugé unanimement plus grave.

«Sensibiliser le public»

Tout comme leurs collègues de Bourg-en-Lavaux, les PLR de Rolle ne voient pas le mal. «Nous avons cherché à sensibiliser le public à des thématiques liées à la commune, explique Arthur Petit, chef de campagne de la section locale pour les communales. Nous avons constaté que beaucoup de monde se mobilise pour des causes plus générales, comme la Grève du climat et celle des femmes, mais qu’ils sont moins nombreux à prendre position sur des sujets locaux. Au final, nous avons voulu confronter nos croyances avec celle de la population. Pour nous, le problème des finances est majeur à Rolle, mais est-ce que le Rollois partage notre sensibilité?»

En restant anonyme le plus longtemps possible, le PLR de Rolle explique aussi avoir cherché à dépolitiser le débat et, ainsi, toucher des personnes qui fuient les postures partisanes. «En mettant l’étiquette d’un parti, cela aurait eu un effet de filtre, image Christian Hay, porte-parole du PLR de Rolle. Nous voulions recréer une sorte de café du commerce où se tiennent des discussions très ouvertes.»

«La transparence est primordiale. Pour cela, le groupe PLR de Rolle rendra public ses comptes de campagne pour les communales.» Arthur Petit, chef de campagne du PLR pour les communales à Rolle

L’opération n’a pas connu le succès escompté. Le 8 octobre au soir, la rencontre virtuelle a accueilli huit ou neuf participants, dont deux personnes apolitiques et deux socialistes. Une trentaine d’inscriptions avaient pourtant été recensées, selon Arthur Petit. Un couac informatique aurait empêché une partie des curieux de rejoindre la réunion. «Le bilan est mitigé», reconnaît le chef de campagne. Il avait été prévu une suite à la première action, sous la forme d’une rencontre en présentiel. Face aux contraintes sanitaires, ce projet est pour l’heure gelé.

Reste quelques interrogations sur la manière de faire. Manque de transparence? Arthur Petit défend cette valeur. «La transparence est primordiale. Pour cela, le groupe PLR de Rolle rendra public ses comptes de campagne pour les communales.»

Un coup marketing

À l’autre bout du canton, un chef de parti regarde avec attention le débat rollois. Kevin Grangier, chef de file de l’UDC, n’est pas totalement étranger au projet Rolle bouge. La société qui l’emploie a créé le site internet en question. Alors qu’il avait évoqué «maladresse» en parlant des cas d’Yverdon et de Bourg-en-Lavaux dans nos colonnes en début de semaine, il est ici plus nuancé: «Il n’y a pas de comparaison pertinente entre les pratiques utilisées à Yverdon et celles utilisées à Rolle. Manipuler la population en créant de faux profils, c’est malhonnête. Ici, il s’agit d’un teasing, une méthode marketing honnête pour capter l’attention de la population.»