Rénovation du cinéma iconique – «Le Plaza sera le cœur battant d’un écosystème vivant pour le cinéma» Jean-Pierre Greff, président de la Fondation Plaza, a présenté hier le projet lauréat du concours d’architecture signé par le bureau genevois FdMP. Pascale Zimmermann Corpataux

Le Plaza, fleuron de l’architecture de Marc-Joseph Saugey réalisé en 1952, tel que le voient les architectes qui vont le restaurer. Image de synthèse/FdMP

«La Nuit américaine», jolie devise pour des lendemains qui chantent. Et petit nom du projet de restauration du cinéma Plaza, rue de Chantepoulet, et de son périmètre sur la rue du Cendrier. La salle iconique, conçue en 1952 par Marc-Joseph Saugey et fermée depuis 2004, sera rénovée par le bureau genevois d’architectes FdMP d’Oscar Frisk, François de Marignac et Christophe Pidoux, gagnant du concours sur appel lancé par la Fondation Plaza. On devrait y voir la première toile en automne 2024, à l’issue de deux ans de travaux.