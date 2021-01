France – L’éminent plasticien Claude Lévêque accusé de viols sur mineurs Le monde de l’art est secoué par une nouvelle affaire de viols. Laurent Faulon, sculpteur résidant à Genève, révèle que l’artiste français de renom Claude Lévêque a abusé de lui entre ses 10 et 17 ans.

Le plasticien français Claude Lévêque AFP

Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour viols et agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans, contre l’éminent plasticien français Claude Lévêque, relate Le Monde. Personnalité de grande renommée dans le milieu de l’art, Claude Lévêque, 67 ans, est accusé par Laurent Faulon, sculpteur français résidant en Suisse et professeur à l’Ecole supérieure d’art d’Annecy.



Il a fallut du courage à Laurent Faulon, aujourd’hui âgé de 51 ans, de prendre la décision de lever le voile sur un secret qui l’a rongé depuis son enfance. Le 20 février 2019, il a marqué le pas en envoyant un courrier à la procureure de Bobigny, dans lequel il décrit des « abus sexuels » subis entre ses 10 et 17 ans. Des rapports intimes dans un contexte d’emprise, qu’il a tenté, en vain, d’oublier, mais qu’il a confiés à sa femme, Delphine Reist.



Cette plainte est pour Laurent Faulon, qui a sombré depuis des années dans l’addiction, une manière d’avancer et de prendre le dessus sur la vie. « Longtemps, explique-t-il au Monde, j’ai refusé de voir l’évidence, à savoir que cette addiction avait un rapport avec ce que j’avais vécu enfant. C’est un schéma classique, mais je refusais de réaliser. » Il indique aussi que ses deux frères ont été les victimes de Levêque ; l’un d’entre eux est décédé à 34 ans, d’une énième tentative de suicide.



La procédure judiciaire est toujours en cours selon la procureur de Bobigny.





