Crise à Genève – Le «plan Marshall» pour la survie des entreprises plébiscité par le Grand Conseil Les députés acceptent le plan d’aide de 250 millions soumis par Nathalie Fontanet. Seule divergence: poser ou non des conditions à ce soutien. Eric Budry

Le 19 novembre 2020, des cafetiers-restaurateurs avaient manifesté à Genève pour alerter sur les conséquences désastreuses pour les établissements des fermetures répétées. Martial Trezzini/Keystone

Le programme de soutien du Conseil d’État aux entreprises victimes des mesures prises pour tenter de maîtriser la pandémie de coronavirus est validé. Vendredi matin, le Grand Conseil a donné son feu vert à ce plan par 77 oui contre 10 non et 6 abstentions. Cette loi, présentée le 20 janvier par Nathalie Fontanet, rassemble et articule en un seul texte toutes les aides financières existantes sur le plan fédéral et cantonal. L’effort financier a été évalué à 250 millions de francs.

«Ce plan cherche à venir en aide à toutes les entreprises touchées par les effets de la crise sanitaire, a expliqué aux députés Nathalie Fontanet, la conseillère d’État notamment responsable du Développement économique. L’objectif est simple: tenir bon afin que les entreprises soient encore là lorsque viendra la reprise!» Sur le fond, le besoin de voler au secours de l’économie n’a été contesté par aucun groupe.