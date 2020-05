Écologie – Le plan de crise radical de la Grève du climat Semaine de 32 heures, villes sans voitures et interdiction des vols court-courriers permettraient d’atteindre la neutralité carbone en 2030. Sophie Simon

Les vols au sein de l’Europe sont dans la ligne de mire des grévistes du climat. DR

À côté des grévistes du climat, les Verts passeraient presque pour des pantins. Une semaine après la publication du rapport de l’ONG Noé 21 par le parti genevois – qui préconisait notamment un chauffage bridé à 19 °C dans les logements et des quotas pour les voyages en avion – les organisateurs de la grève du climat ne sont pas en reste. Et pour cause: si l’objectif final du premier rapport est de réduire les émissions de gaz carbonique de 60% à l’horizon 2030, le second plan vise carrément la neutralité carbone à la même échéance. Soit vingt ans plus tôt que la date visée officiellement par la Suisse, 2050. Cette ambition ne souffre pas les demi-mesures.