Cause climatique – Le plan de Bill Gates pour sauver la planète Le fondateur de Microsoft publie un manifeste-choc sur l’état actuel du climat. Pour arriver au zéro carbone, il faudra investir et innover. Virginie Lenk

Bill Gates lors du World Economic Forum (WEF) à Davos, le 22 janvier 2019. KEYSTONE

Il a plus de followers sur son compte Twitter que Shakira, mais il a aussi une armée de détracteurs. Les geeks le vénèrent comme leur dieu, les complotistes de la blogosphère l’accusent d’avoir créé la pandémie pour nous implanter des puces sous-cutanées cachées dans ses vaccins. Alors lorsque Bill Gates, deuxième fortune mondiale et plus grand philanthrope de notre temps, prend la plume pour nous parler du climat, on l’attend au tournant.

«Je ne peux nier être un homme riche qui a ses opinions. Mais je pense savoir de quoi je parle et ne cesse de vouloir m’informer toujours plus.» Bill Gates