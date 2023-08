Festival en été – Le Piz Palü vise plus haut pour sa 6e édition La manifestation musicale se déplace à Plan-les-Ouates et s’agrandit. Les organisateurs ne souhaitent cependant pas changer l’ADN du festival, qui a lieu ces 11 et 12 août. Namya Bourban

Le festival de musique Piz Palü se déplace à la butte de Plan-les-Ouates. MATHIEU GESER

«Attirer les gens au sommet de la campagne genevoise.» C’était le projet de départ du festival de musique Piz Palü, comme le racontent les cofondateurs Augustin Von Arx, du groupe Le Roi Angus, et Thomas Abbet, de La Cabane de Baldwin. Cette année, l’événement vise toujours haut, mais sur un nouveau site, moins isolé. La butte de Plan-les-Ouates a ainsi été choisie pour célébrer la «zique», majoritairement locale.

«Nous voulions conserver la taille humaine, le côté chaleureux et l’esprit de partage.» Thomas Abbet et Augustin Von Arx, membres fondateurs du festival Piz Palü

«Cette édition est spéciale, plein de nouveaux challenges nous attendent. Le périmètre est plus grand par rapport au champ à Évordes, où nous avions l’habitude de bivouaquer. Malgré l’agrandissement de la surface à disposition, nous tenons à conserver la taille humaine, le côté chaleureux et l’esprit de partage», expliquent les amis instrumentistes.

Après la chrysalide, le papillon

Un des points positifs du nouveau lieu? L’accessibilité, grâce aux bus et au CEVA. Aussi les organisateurs n’ont-ils volontairement pas mis en place de parking, afin d’encourager les festivaliers à utiliser les transports en commun. La gestion de l’électricité et l’arrivée d’eau sont également plus aisées qu’au beau milieu d’un champ.

L’affiche du Piz Palü a été imaginée et dessinée par la graphiste Mathilde Veuthey. DR

Afin de souligner les nouveautés qui marquent cette édition, la graphiste Mathilde Veuthey a choisi de représenter un papillon sur l’affiche du festival. «Il y a beaucoup de détails, avec un visuel années 70, un peu à la Woodstock mais avec des couleurs modernes. Ce mélange renvoie à l’âme du Piz Palü, qui ne propose pas vraiment de rap ou de musiques urbaines, mais plutôt du jazz et d’autres inspirations plus anciennes, tout en restant dans l’air du temps», notent les fondateurs.

Au programme du week-end, on trouve des Suisses comme le Genevois Komet City, le trio Amami ou la Grisonne Mel D. «Nous avons joué nous-mêmes dans la première édition mais plus depuis, car le but de la manifestation n’est pas tant de promouvoir nos propres groupes que de mettre en avant des musiciens émergents et du coin. L’un de nos défis est de montrer au public que, même si la renommée manque, les artistes locaux sont tout à fait en mesure d’assumer une tête d’affiche», estiment Thomas Abbet et Augustin Von Arx.

Le trio Amami se produit au Piz Palü. VISUEL DU PIZ PALÜ

Le local n’est pas uniquement mis en valeur par les artistes. Les bars du festival proposent uniquement de la bière genevoise et les stands sont tenus par des artisans de la région. Parmi les surprises qui attendent le public cette année, une haute tour. Au rez-de-chaussée, la scène, et au premier, des platines destinés aux DJ chargés d’ambiancer les spectateurs entre les concerts.

Thomas Abbet (à droite), président de l’association du festival Piz Palü, pose au sommet de la montagne portant le même nom que la manifestation. DR

«Nous réalisons les constructions nous-mêmes, tandis que des amis architectes s’occupent d’élaborer les plans de structures farfelues», révèle Augustin Von Arx. Ces installations ont comme point commun la hauteur, en référence à l’ADN alpin du festival, lequel tire son nom rigolo d’une cime grisonne. On ira donc cette fin de semaine sur la butte de Plan-les-Ouates prendre de la hauteur en musique.



