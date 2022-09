Sculpture pacifiste – Le pistolet noué exposé pour la première fois à Genève Une version réduite du fameux symbole de paix qui figure devant les Nations Unies à New York est exposée sur l’île Rousseau. Avant de trouver une place permanente? Antoine Grosjean

La sculpture du pistolet noué est visible jusqu’à la fin septembre sur l’île Rousseau. Une première à Genève. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Depuis juin, tel un canon dressé sur le pont d’un bateau pirate, il pointe sa ligne de mire par-dessus les flots. Ce canon-là, pourtant, ne représente nulle menace, et pour cause: il est noué et donc incapable de tirer le moindre projectile.