Héros du retentissant succès (62-63) des Lions sur sol fribourgeois, samedi, Eric Adams a commencé à célébrer, avec son coéquipier Scott Suggs, comme si les Genevois avaient fait un truc immense. Une joie excessive somme toute justifiable: ce n’est pas tous les jours que l’on fait tomber Olympic – une défaite cette saison le 5 décembre à Massagno – après une fin de rencontre interdite aux cardiaques. Mais les deux Américains ont vite dû se calmer…

Dans son style qui le caractérise si bien, Imad Fattal est entré sur le parquet de Saint-Léonard les mains en avant, l’air de dire: «Les gars, c’est bon, on n’a encore rien fait.» Le président des Lions a voulu que ses joueurs aient le triomphe modeste, mais il a tout de même empoigné leurs mains avec fierté avant de haranguer les supporters partis du Pommier plus tôt dans l’après-midi et de chanter avec eux: «Ici, ici, c’est Genève, ici, ici, c’est Genève!»