Insecte menacé à Genève – Le pique-prune, ce travailleur modeste et infatigable Le coléoptère paie le prix de l’exploitation moderne de la forêt et de l’agriculture. Les solutions pour le sauver. Fedele Mendicino

Le pique-prune a souffert de la raréfaction des vieux arbres, dont sa larve se nourrit. MICKAEL BLANC

Parler du pique-prune revient à faire l’éloge de la patience ouvrière et du travail de l’ombre. Et pour cause, ce coléoptère, menacé de disparition à Genève et plus largement en Suisse, vit dans le tronc des arbres feuillus séculaires. Cette larve blanche à tête brune se nourrit durant environ trois ans du vieux bois et contribue ainsi à créer en bout de chaîne un terreau qui enrichit la terre. Puis, ce gros ver peu reluisant, mesurant jusqu’à six centimètres, se transforme en une sorte d’élégant hanneton brun aux reflets violacés. Ce sont ses atours nuptiaux puisque durant cette apothéose, qui dure environ six semaines, il se reproduit avant de mourir à la fin de l’été. La boucle est bouclée.